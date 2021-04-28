Дипломатические высылки: этикет или новый кризис в отношениях России и ЕС?

17 апреля Чехия приняла решение выслать сразу восемнадцать российских дипломатов, что увязывалось со взрывами на складах с боеприпасами в деревне Врбетице шесть с половиной лет назад — теперь Чехия рассматривает данный инцидент как спецоперацию российских спецслужб.

Высылки дипломатов встречаются постоянно и повсеместно. Международное право предоставляет государствам возможность самостоятельно решать вопрос о доступе иностранцев на свою территорию, за редчайшими исключениями. Это же правило касается дипломатов, которые приезжают работать только с согласия принимающей стороны. Это согласие можно в любой момент отозвать. Если высылка дипломата проходит гласно (а это далеко не всегда так), то принимающая сторона, как правило, дает объяснение происходящему. Поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, то вслед за этим обычно происходит ответная высылка.