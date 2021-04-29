Никотин без дыма: боремся с табачной эпидемией, снижая вред

Такие продукты угрожают позициям курительного табака на никотиновом рынке, кроме того, они ставят под сомнение и меры по снижению вреда, который табак наносит здоровью людей, пишут Роберт Биглхол, Клайв Бейтс, Бен Юдан, Рут Бонита в статье, опубликованной в медицинском журнале The Lancet.

Стратегия снижения вреда, обусловленного табаком, дополняет другие стратегии по ограничению потребления табачной продукции. Но это обстоятельство недооценивается, потому что в ограничении потребления табачной продукции упор обычно был полным, а не на табак и никотин. К сожалению, резкий отказ от курения не очень успешен – например, в США с этим справляются лишь 4–5 %. Большинству трудно сразу бросить свою привычку. Поэтому ежегодно преждевременно умирают около восьми миллионов человек.

400 миллионов потребителей бездымного табака

Современная табачная эпидемия основана на сигаретах фабричного производства – коммерчески успешном продукте, который за последние 75 лет почти не изменился. В мире насчитывается около 1,4 миллиарда потребителей табака в возрасте 15 лет и старше, или 1 миллиард курильщиков и около 400 миллионов потребителей бездымного табака, небольшая часть из которых использует как курительный, так и бездымный табак. Табак доминирует на рынке никотина, и мы платим за это огромную цену: предположительно, в этом столетии из-за табачного дыма потеряет жизнь более, чем миллиард человек.