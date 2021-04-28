За сутки в Эстонии выявлено 396 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 216 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 175 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 52, в Ляэне-Вирумаа — 20, в Пярнумаа — 19, в Ярвамаа — 18, в Тартумаа — 13 и в Вильяндимаа — 10 новых положительных тестов. В Пылвамаа и Валгамаа прибавилось по девять, в Рапламаа — восемь, на Сааремаа — семь, в Йыгевамаа — пять, в Вырумаа — два и в Ляэнемаа — один новый случай заражения. На Хийумаа новых положительных тестов не прибавилось. У семи получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 422,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 8,6%.

Ща сутки в больницах открыли 34 новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 371 пациент. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 279 человек (75%).

За сутки ввели 6 851 дозу вакцины, прививки сделаны в общей сложности 316 638 людям, из которых 104 991 получил обе дозы. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 60%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы на Хийумаа, в Йыгевамаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа, Пярнумаа, Рапламаа, на Сааремаа, в Тартумаа, Вильяндимаа и Вырумаа.

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