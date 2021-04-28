За сутки в Эстонии выявлено 396 случаев заражения коронавирусом, новых смертей не зарегистрировано

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 216 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 175 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 52, в Ляэне-Вирумаа — 20, в Пярнумаа — 19, в Ярвамаа — 18, в Тартумаа — 13 и в Вильяндимаа — 10 новых положительных тестов. В Пылвамаа и Валгамаа прибавилось по девять, в Рапламаа — восемь, на Сааремаа — семь, в Йыгевамаа — пять, в Вырумаа — два и в Ляэнемаа — один новый случай заражения. На Хийумаа новых положительных тестов не прибавилось. У семи получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 422,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 8,6%.

По состоянию на утро 28 апреля в больницах находится 371 пациент с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 56 пациентов, из которых на управляемом дыхании 42 человека.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 34. Домой выписали 45 человек, восемь человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 7% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 279 человек (75%).

За сутки новых случаев смерти не зарегистрировано. Всего в Эстонии умерло 1 148 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершена 6 971 история болезни COVID-19 с 6 714 пациентами.

По состоянию на 28 апреля выздоровело 109 860 человек. Из них история болезни 71 962 человек (65,5%) завершена, у 37 898 человек (34,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.