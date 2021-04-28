ВИДЕО | Пожар в хостеле в центре Риги: погибли восемь человек

Как отмечает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 5 утра: горел коридор и жилые помещения, а также крыша шестиэтажного здания. Площадь возгорания составила около 140 кв метров. На месте работают более 50 пожарных.

Начальник оперативного управления VUGD Янис Гринбергс заявил LTV, что в здании установлены железные двери с кодовым замком, и это осложнило работу пожарных.

На месте пожара найдены тела восьми погибших. Еще девять человек пострадали, всего эвакуировано 20 человек. Мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что пожар возник в помещениях хостела, где большинство постояльцев — иностранцы.

В больницу в состоянии средней тяжести доставлены шесть человек, сообщила агентству LETA представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша. Часть из них госпитализирована с ожогами, другие — с отравлением продуктами горения.

Трагедия произошла на ул. Меркеля, 8. По публично доступной информации, в здании находится хостел Japanese Style Centrum и офисы ряда предприятий. По данным Delfi.lv, некоторое время назад в помещениях хостела, возможно, проводились незаконные работы по перепланировке: были объединены две квартиры.

Улица Меркеля перекрыта для движения на участке от ул. А.Чака до ул. Кр. Барона. Спасатели продолжают работы на месте ЧП.

Полиция начала уголовный процесс в связи с преступлением против общественного порядка и безопасности.

В связи с пожаром изменены маршруты движения многих троллейбусов. В частности, 15-й троллейбус курсирует до перекрестка ул. Гоголя/Тургенева, затем разворачивается по ул. Гайзиня и едет обратно в Кенгарагс.

Ugunsgrēkā hostelī Rīgas centrā gājuši bojā astoņi cilvēki. https://t.co/YZXIJaCWUS pic.twitter.com/e3l24HXnTe — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) April 28, 2021

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