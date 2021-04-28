Кая Каллас: надо посмотреть в глаза людям и честно сказать — у сланца нет будущего

"Будем говорить о вакцинации. Посетим Ида-Вирускую центральную больницу. Поговорим обо всем, что касается "справедливого перехода" и сланцевой энергетики. Встретимся с представителями профсоюзов шахтеров и энергетиков, съездим на VKG. Пообщаемся с обществом стартаперов", — рассказала премьер-министр.

Каллас также высказалась на тему справедливого перехода и сланцевой энергетики: "Есть большая программа, и, действительно, большой переворот предстоит сделать. Весь мир движется в этом направлении, поэтому в длительной перспективе у сланца нет будущего. Надо честно посмотреть в глаза людям и сказать, что сланцевый сектор не будет работать в будущем".

Юри Ратас будучи премьер-министром никогда не стеснялся записывать обращения и поздравления для местных русских на родном для них языке. Каллас владеет русским языком, будет ли она записывать обращения?

"Возможно [обращусь на русском], посмотрим. С иностранными языками такое дело — объясняя сложную тему, чувствуешь неуверенность, и окружающим может показаться, что человек некомпетентен. Надо говорить на иностранном языке перфектно. Возможно, это такая наша особенность. Хотя, конечно, многие люди в мире легко переходят на неродной для них язык", — ответила Каллас.