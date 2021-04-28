Зеленский: армия Украины находится в состоянии боеготовности

"То, что войска отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны", — заявил он во вторник, 27 апреля, инспектируя позиции украинских военных в Херсонской области на границе с аннексированным Россией Крымом.

Россия в последние недели перебросила в аннексированный Крым и к границе с Донбассом около 120 тысяч солдат и офицеров, вызвав в Украине и на Западе опасения, что Москва готовится к войне с Украиной. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что его страна будет еще энергичнее добиваться членства в НАТО. Минобороны РФ объяснил переброску войск реакцией на "угрожающие действия" Североатлантического альянса и необходимостью проверить боеготовность российской армии.

22 апреля Россия министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении в пункты постоянной дислокации десятков тысяч военнослужащих, которые в последние недели были переброшены к границе с Донбассом и в аннексированный Крым. Он пообещал начать отвод войск 23 апреля и завершить к 1 мая и объяснил принятое решение "успешным завершением учений". Одновременно Шойгу приказал войскам быть готовыми к немедленному реагированию в случае "неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe".

27 апреля министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас приветствовал заявление Москвы об отводе войск и призвал реализовать эти обещания.