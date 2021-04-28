На дорогах пострадали два велосипедиста, одному из них всего пять лет

В 16:31 в деревне Тюрисалу в Харьюмаа 5-летний мальчик ехал на велосипеде, не справился с управлением и упал. Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.

В 18:51 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке улиц Уус Садама и Рейди, где 56-летний мужчина на велосипеде затормозил перед регулируемым пешеходным переходом, не справился с управлением и упал. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.