28.04.2021, 07:30
На дорогах пострадали два велосипедиста, одному из них всего пять лет(1)
Foto: Madis Veltman
Вчера на дорогах пострадали два велосипедиста, в том числе и пятилетний мальчик.
В 16:31 в деревне Тюрисалу в Харьюмаа 5-летний мальчик ехал на велосипеде, не справился с управлением и упал. Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.
В 18:51 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке улиц Уус Садама и Рейди, где 56-летний мужчина на велосипеде затормозил перед регулируемым пешеходным переходом, не справился с управлением и упал. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.