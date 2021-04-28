Заявление Союза бокса в связи со смертью иорданского боксера

В заявлении отмечается, что Союз бокса окажет всестороннюю помощь Виноградову, для которого смерть арабского боксера также стала трагедией.

"Мы получили ужасное сообщение о кончине иорданского боксера Рашида Аль-Сваисата, скончавшегося после боя с нашим боксером во время молодежного чемпионата мира в польском Кельце.

Мы шокированы и опечалены случившейся трагедией. Мы скорбим, потому что нет ничего хуже, чем кончина молодого человека.

Союз бокса Эстонии выразил глубокие соболезнования семье спортсмена, тренерам и всему иорданскому спортивному сообществу.

Межународная ассоциация бокса попросила нас уважать желание семьи иорданского спортсмена и не обнародовать детали трагического события. Мы знаем, что польская полиция начала расследования этого случая.

По-человечески понятно, что этот трагический случай отразился и на нашем спортсмене. Союз бокса Эстонии и Международная ассоциация бокса (АИБА) связались с Виноградовым и предлагают ему всестороннюю психологическую помощь".