Заявление Союза бокса в связи со смертью иорданского боксера
В заявлении отмечается, что Союз бокса окажет всестороннюю помощь Виноградову, для которого смерть арабского боксера также стала трагедией.
"Мы получили ужасное сообщение о кончине иорданского боксера Рашида Аль-Сваисата, скончавшегося после боя с нашим боксером во время молодежного чемпионата мира в польском Кельце.
Мы шокированы и опечалены случившейся трагедией. Мы скорбим, потому что нет ничего хуже, чем кончина молодого человека.
Союз бокса Эстонии выразил глубокие соболезнования семье спортсмена, тренерам и всему иорданскому спортивному сообществу.
Межународная ассоциация бокса попросила нас уважать желание семьи иорданского спортсмена и не обнародовать детали трагического события. Мы знаем, что польская полиция начала расследования этого случая.