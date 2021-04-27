Футзал эстонии: Виймси – чемпион!
Будем объективны, при счете 2-0 в серии в пользу «Виимси» едва ли кто-то всерьёз полагал, что «Тарту Рейвенс» сможет вернуть интригу в это противостояние. Даже победа тартусцев в одном матче серии стала бы настоящим событием для них, но, забегая вперёд, скажем, что этого не произошло. После пощёчины в виде поражения от «Космоса», которое стало единственным во внутренних соревнованиях сезона, футболисты «Виймси» собрались с эмоциями и хладнокровно сделали то, что от них ожидали болельщики. Причём весьма характерно, что действующие чемпионы только добавляли по ходу финальной серии: во втором матче (6:3) игроки «Виимси» выглядели гораздо спокойнее, по сути, в каждом их действии ощущалась уверенность в собственных силах, что не в полной мере присутствовало в первой игре (3:1), в которой «Рейвенс» продемонстрировали максимум возможного сопротивления. В третьем матче тартусцев хватило примерно на половину первого тайма, более того, впервые в финальной серии они сумели забить первыми, но, глядя на действия игроков из Виимси, складывалось стойкое ощущение, что играют они с существенным запасом, и что добавить они смогут в любой момент. Ещё до перерыва Артур Макаров сделал счёт равным, а во втором тайме на паркете присутствовала лишь одна команда: спустя пять минут после возобновления матча Александр Сорокин вывел «Смсраху» вперёд, а последовавшие за этим голы Артура Макарова и Виктора Кравцова не оставили сомнений в итоговом результате этой встречи. Даже второй гол тартусцев не сумел остановить ощущение надвигающегося празднования, да и дубль Евгения Меркурьева под занавес матча, по сути, эти празднования предвосхитил. Итоговый счёт мог быть значительно крупнее, чем 6:2, но это было уже совершенно неважно для игроков, ощущавших, что они пришли к цели, которую поставили ещё прошлой осенью.
Уже после матча в интервью изданию Err руководитель «Виимси Смсраха» Андрей Головин подвёл итоги финальной серии: «Тарту Рейвенс» молодцы, бились до конца и проявляли характер. У них боевая команда, это не стало для нас новостью. Наш перевес, как по игре, так и по счету, увеличивался с каждым матчем. В первой игре тартусцы сопротивлялись больше, во второй у них было уже меньше сил, в третьей – ещё меньше». Также Головин рассказал, как на команду повлияло поражение от «Космоса» в полуфинальной серии: «Если до того матча мы выкладывались в каждом матче на 100%, то после поражения поняли, что нужно выкладываться на 110%. В последующих матчах так и было».
Чемпионство «Смсрахи» стало закономерным благодаря управляемости командой и исполнительскому мастерству игроков. Тем не менее, это не значит, что другие команды устраивает такое положение дел, и, возможно, уже в следующем сезоне мы получим чемпионат с куда более закрученной интригой.