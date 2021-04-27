Футзал эстонии: Виймси – чемпион!

Будем объективны, при счете 2-0 в серии в пользу «Виимси» едва ли кто-то всерьёз полагал, что «Тарту Рейвенс» сможет вернуть интригу в это противостояние. Даже победа тартусцев в одном матче серии стала бы настоящим событием для них, но, забегая вперёд, скажем, что этого не произошло. После пощёчины в виде поражения от «Космоса», которое стало единственным во внутренних соревнованиях сезона, футболисты «Виймси» собрались с эмоциями и хладнокровно сделали то, что от них ожидали болельщики. Причём весьма характерно, что действующие чемпионы только добавляли по ходу финальной серии: во втором матче (6:3) игроки «Виимси» выглядели гораздо спокойнее, по сути, в каждом их действии ощущалась уверенность в собственных силах, что не в полной мере присутствовало в первой игре (3:1), в которой «Рейвенс» продемонстрировали максимум возможного сопротивления. В третьем матче тартусцев хватило примерно на половину первого тайма, более того, впервые в финальной серии они сумели забить первыми, но, глядя на действия игроков из Виимси, складывалось стойкое ощущение, что играют они с существенным запасом, и что добавить они смогут в любой момент. Ещё до перерыва Артур Макаров сделал счёт равным, а во втором тайме на паркете присутствовала лишь одна команда: спустя пять минут после возобновления матча Александр Сорокин вывел «Смсраху» вперёд, а последовавшие за этим голы Артура Макарова и Виктора Кравцова не оставили сомнений в итоговом результате этой встречи. Даже второй гол тартусцев не сумел остановить ощущение надвигающегося празднования, да и дубль Евгения Меркурьева под занавес матча, по сути, эти празднования предвосхитил. Итоговый счёт мог быть значительно крупнее, чем 6:2, но это было уже совершенно неважно для игроков, ощущавших, что они пришли к цели, которую поставили ещё прошлой осенью.