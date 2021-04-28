ВИДЕО: Молодые российские таланты потерпели неожиданное поражение

Российская команда менее чем за сутки проводила второй матч на мировом первенстве, тогда как финны впервые вышли на американский лед. В стартовом поединке россияне одолели в овертайме США - 7:6, хотя по ходу встречи проигрывали 1:5. Однако этот камбэк, похоже, отнял у российской команды слишком много сил и эмоций.

Россияне в два раза уступили финнам по броскам (28-56). Несмотря на такое значительное отставание, российская команда была близка к победе в матче. Еще на 55-й минуте она была впереди с разницей в две шайбы - 3:1, но удержать победный счет не смогла. Сначала финны сократили разрыв в счете, а затем заменили вратаря на полевого игрока и восстановили равновесие.

В овертайме, который проходил в формате "3х3", судьи дважды оставляли россиян в меньшинстве. Счет, правда, так и не изменился. В серии буллитов российские юниоры не реализовали ни одного штрафного броска и проиграли.

Следующий матч на мировом первенстве российская команда проведет 30 апреля с Германией.