Посла Эстонии вызвали в МИД России

Эти четыре государства ранее объявили персонами нон грата российских дипломатов на фоне дипломатического конфликта между Россией и Чехией.

17 апреля первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек сообщил, что Прага вышлет 18 российских дипломатов. По его словам, они были идентифицированы как сотрудники ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) и Службы внешней разведки (СВР). Дипломатам дали 48 часов на то, чтобы покинуть Чехию. Посольство России в Праге сообщило, что чешская сторона уведомила Москву о высылке дипломатов. «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами», — заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Причиной высылки дипломатов чешские власти назвали причастность российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Как заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, есть основания полагать, что к взрывам причастны сотрудники ГРУ.

Помимо информации о высылке российских дипломатов, власти Чехии объявили в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британская разведка подозревала в причастности к отравлению российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. В чешской полиции сообщили, что в октябре 2014 года, в частности 16 октября, Петров и Боширов приезжали в Прагу, а затем в Злинский край. Как раз в то время произошел взрыв на складе боеприпасов в Врбетице, в результате чего погибли два человека. Как заявлял Лондон, расследуя отравление Скрипалей, возможно, оба подозреваемых используют ненастоящие имена. Издание The Insider и расследователи Bellingcat предполагали, что настоящие имена россиян — Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

22 апреля чешские власти объявили о сокращении состава российского посольства в Праге до численности штата чешской дипмиссии в Москве, где в результате конфликта остались всего пять дипломатов. На фоне произошедшего Словакия решила выслать троих российских дипломатов, Литва заявила о высылке двух сотрудников российского посольства, Латвия и Эстония — по одному. Москва пообещала ответить на действия этих государств.