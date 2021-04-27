Посла Эстонии вызвали в МИД России

Эти четыре государства ранее объявили персонами нон грата российских дипломатов на фоне дипломатического конфликта между Россией и Чехией.

СМИ сообщают, что Эстонию включили в список недружественных России стран.

Во вторник утром в эфире телеканале «Россия» в программе «60 минут» был показан предполагаемый список недружественных РФ стран. В него вошли США, страны Балтии, Грузия, Украина, Польша, Чехия и Великобритания.

Дипломатические миссии этих стран не смогут нанимать на работу граждан России.

Официально список недружественных стран пока не опубликован российским правительством. В воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1" подтвердила, что "в списке фигурируют США".

"Остальные государства вы узнаете, когда распоряжение правительства будет опубликовано и соответствующий список появится", - добавила дипломат.

Газета «Известия» по своим источникам выяснила, что в список недружественных стран войдут США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, а также, возможно, Великобритания, Канада, Украина и Австралия.