Послаблений православным не будет: правительство не станет смягчать ограничения к Пасхе

"Хотя жители Эстонии старательно следуют ограничениям и вакцинируются, а цифры распространения вируса сильно снизились, всё-таки распространение вируса, к сожалению, по-прежнему широко", — сказано в ответе руководителя правительства изданию Delf i.

"Сегодня мы еще находимся в красной зоне риска, поэтому было бы преждевременно делать в ограничения уже на этой недели дополнительные уступки. Правительство обсудило это предложение и приняло решение сохранить частичное смягчение ограничений в объявленное время — с 3 мая".