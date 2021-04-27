27.04.2021, 20:20
Послаблений православным не будет: правительство не станет смягчать ограничения к Пасхе(46)
Delfi
Мэр Таллинна Михаил Кылварт направил премьер-министру Кае Каллас письмо, в котором предлагает рассмотреть возможность смягчения обусловленных COVID-19 ограничений со 2 мая, чтобы православные верующие смогли по отметить Пасху. Глава правительства это предложение не приняла.
"Хотя жители Эстонии старательно следуют ограничениям и вакцинируются, а цифры распространения вируса сильно снизились, всё-таки распространение вируса, к сожалению, по-прежнему широко", — сказано в ответе руководителя правительства изданию Delfi.
"Сегодня мы еще находимся в красной зоне риска, поэтому было бы преждевременно делать в ограничения уже на этой недели дополнительные уступки. Правительство обсудило это предложение и приняло решение сохранить частичное смягчение ограничений в объявленное время — с 3 мая".
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