ВИДЕО | “Если “Спутник” не появится, будем умирать”. Почему не вакцинируются пожилые жители Ида-Вирумаа

Как сегодня уже сообщалось, в Ида-Вирумаа лишь четверть людей старше 80 лет соглашаются на вакцинацию. Несмотря на то, что число госпитализированных пациентов и общие показатели заболеваемости коронавирусом постепенно снижаются, отделения интенсивной терапии самой высокой степени по-прежнему переполнены.

Большую роль в таком течении пандемии играет Ида-Вирумаа, где пожилые люди отказываются вакцинироваться от коронавируса.

Ирина из Силламяэ говорит, что еще не вакцинирована от коронавируса. Она поясняет, что в Эстонии нет российского “Спутника”, который она ждет. При этом вакцинироваться препаратами других производителей она принципиально не хочет.

“Я откажусь, — категорично заявляет жительница Силламяэ. — Я не хочу себя травить”.

“Я слушала одного профессора, который делал вакцину “Спутник V”, он сказал, что она в 50 раз больше очищена от всякого”, — поясняет женщина свою позицию по отношению к российскому продукту и заявляет, что не боится умереть от коронавируса.

На вопрос, как быть, если “Спутник” в Эстонии так и не появится, Ирина отвечает: “Будем умирать. Я настроена так, потому что слушаю об этом каждый день — очень интересуюсь”.

Жительница Силламяэ Людмила также не вакцинирована и тоже не собирается делать прививку. “А зачем она мне? Я сижу дома, у меня есть маска. А вы что, больные?” — настороженно спрашивает Людмила. Услышав, что оба корреспондента уже вакцинированы, женщина успокаивается и продолжает беседу.

“А зачем вакцинироваться? У меня есть чеснок, он все убивает. И лук тоже”, — уверена Людмила, которая тоже не боится летального исхода в случае, если заболеет коронавирусом. При этом с недоверием она относится и к “Спутнику”. “Но если заставят насильно, тогда придется”, — разводит руками Людмила.

Иветта из Силламяэ не вакцинирована. Она поясняет, что ее лечащий врач не предлагал ей вакцинироваться. “А сама я не иду. Мне 94 года, надо ли это мне? — задается она вопросом. — Я думаю, что раз врач не предлагает, значит он не считает нужным”.