ВИДЕО | “Если “Спутник” не появится, будем умирать”. Почему не вакцинируются пожилые жители Ида-Вирумаа(61)
Как сегодня уже сообщалось, в Ида-Вирумаа лишь четверть людей старше 80 лет соглашаются на вакцинацию. Несмотря на то, что число госпитализированных пациентов и общие показатели заболеваемости коронавирусом постепенно снижаются, отделения интенсивной терапии самой высокой степени по-прежнему переполнены.
Большую роль в таком течении пандемии играет Ида-Вирумаа, где пожилые люди отказываются вакцинироваться от коронавируса.
Ирина из Силламяэ говорит, что еще не вакцинирована от коронавируса. Она поясняет, что в Эстонии нет российского “Спутника”, который она ждет. При этом вакцинироваться препаратами других производителей она принципиально не хочет.
“Я откажусь, — категорично заявляет жительница Силламяэ. — Я не хочу себя травить”.
“Я слушала одного профессора, который делал вакцину “Спутник V”, он сказал, что она в 50 раз больше очищена от всякого”, — поясняет женщина свою позицию по отношению к российскому продукту и заявляет, что не боится умереть от коронавируса.
На вопрос, как быть, если “Спутник” в Эстонии так и не появится, Ирина отвечает: “Будем умирать. Я настроена так, потому что слушаю об этом каждый день — очень интересуюсь”.
Жительница Силламяэ Людмила также не вакцинирована и тоже не собирается делать прививку. “А зачем она мне? Я сижу дома, у меня есть маска. А вы что, больные?” — настороженно спрашивает Людмила. Услышав, что оба корреспондента уже вакцинированы, женщина успокаивается и продолжает беседу.
“А зачем вакцинироваться? У меня есть чеснок, он все убивает. И лук тоже”, — уверена Людмила, которая тоже не боится летального исхода в случае, если заболеет коронавирусом. При этом с недоверием она относится и к “Спутнику”. “Но если заставят насильно, тогда придется”, — разводит руками Людмила.
Иветта из Силламяэ не вакцинирована. Она поясняет, что ее лечащий врач не предлагал ей вакцинироваться. “А сама я не иду. Мне 94 года, надо ли это мне? — задается она вопросом. — Я думаю, что раз врач не предлагает, значит он не считает нужным”.
При этом она говорит, что дома находится одна, никого не пускает, кроме сына. На улице соблюдает социальную дистанцию.
А вот Лидия признает, что вакцинироваться надо. Она поясняет, что не вакцинировалась только из-за того, что ей страшно. “Но я обязательно вакцинируюсь. Наверное, в мае. Уже врачу сказала. Я понимаю, что надо. И сама ругаю тех, кто ходит и обнимаются”, — говорит женщина.
Людмила говорит, что тоже еще не вакцинирована, поскольку не доверяет вакцине AstraZeneca, которую предлагали ранее. “Мне позвонили из поликлиники и сказали, что привезли Pfizer. Ну вот муж пойдет, потом может быть и я запишусь”, — не исключает Людмила.
По словам жителя Силламяэ Валерия, его еще не приглашали на вакцинацию, несмотря на то, что он входит в группу риска по возрасту — ему 66 лет. “Мне все равно какая вакцина. Если пригласят, то пойду вакцинироваться”, — обещает мужчина.
Александр говорит, что уже переболел коронавирусом, но вакцину еще не получил. Его приятель Юрий тоже не вакцинирован. Оба поясняют, что еще не получили приглашения.
“У меня жена умерла от этой [болезни]. И я хочу сказать тем людям, которые не верят в это: поверьте! Я побывал в таких местах… в Тартуской больнице, в интенсивной терапии. Пускай поверят в это, что эта болезнь существует”, — призывает Александр.
Если в Силламяэ корреспонденты Delfi не встретили ни одного человека, который вакцинирован от коронавируса, то в Кохтла-Ярве дела обстоят иначе.
На автобусной остановке встречаем двух женщин — Раису и Людмилу. Раиса не вакцинирована, Людмила уже получила первую дозу.
По словам Раисы, сейчас она вакцинироваться не собирается, поскольку считает, что все препараты еще “сырые”. Как, кстати, и “Спутник”: “А чем она лучше, чем другие вакцины? Какая разница? Если она сделана в России, то это ни о чем не говорит”, — рассуждает Раиса.
Людмила говорит, что через месяц получит второй укол. “И вот, что она мне даст? Либо защиту, любо летальный исход”, — не исключает такого развития событий женщина.
Жительница Кохтла-Ярве Эсте — бывший медик. Она придерживается позиции, что вакцинироваться надо. “Я всю жизнь работала с детьми и делала им все вакцинации. Но все же я против AstraZeneca”, — признается она.
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