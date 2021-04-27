19-летний боксер скончался после нокаутирующего удара нарвского полутяжеловеса

17-летний нарвский полутяжеловес досрочно завершил свой бой, нокаутировав в третьем раунде соперника. Сразу после боя арабский боксер был доставлен в больницу, где находился до своей смерти.

"С грустью узнали о кончине Рашида Аль-Сваисата. Наши мысли с его семьей, друзьями и товарищами по команде, которым мы выражаем глубочайшие соболезнования", - отмечается в заявлении Международной ассоциации бокса (АИБА).

До сих пор нет ясности, чем была вызвана смерть иорданского боксера: он получил травму во время боя или у него обострились ранее имевшиеся проблемы со здоровьем.

Обстоятельства смерти молодого боксера начинает расследовать польская полиция.