27.04.2021, 19:30
19-летний боксер скончался после нокаутирующего удара нарвского полутяжеловеса(12)
Kuvatõmmis Facebookist AIBA leheküljelt
19-летний иорданец Рашид Аль-Сваисат скончался в больнице после нокаутирующего удара нарвского боксера Антона Виноградова. Поединок, вызвавший смертельный исход, состоялся 16 апреля в польском короде Кельце во время молодежного чемпионата мира.
17-летний нарвский полутяжеловес досрочно завершил свой бой, нокаутировав в третьем раунде соперника. Сразу после боя арабский боксер был доставлен в больницу, где находился до своей смерти.
"С грустью узнали о кончине Рашида Аль-Сваисата. Наши мысли с его семьей, друзьями и товарищами по команде, которым мы выражаем глубочайшие соболезнования", - отмечается в заявлении Международной ассоциации бокса (АИБА).
До сих пор нет ясности, чем была вызвана смерть иорданского боксера: он получил травму во время боя или у него обострились ранее имевшиеся проблемы со здоровьем.
Обстоятельства смерти молодого боксера начинает расследовать польская полиция.