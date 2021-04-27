В Эстонии снижена возрастная планка для вакцинации препаратом AstraZeneca

Напомним, ранее рекомендованный нижний возрастной предел для вакцинируемых составлял 60 лет.

Член комиссии — вирусолог, профессор Тартуского университета Ирья Лутсар — объяснила снижение рекомендованного возраста тем, что именно с возраста 50 лет значительно возрастает опасность тяжелого протекания болезни.

В то же время, согласно исследованиям Европейского агентства лекарственных средств (EMA), риск образования тромбов после вакцинирования AstraZeneca выше людей в возрасте младше 50 лет.

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