Новости Эстонии
27.04.2021, 19:03

В Эстонии снижена возрастная планка для вакцинации препаратом AstraZeneca

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Мари Ээсмаа
Irja Lutsar kontoris
Irja Lutsar kontoris
Foto: Argo Ingver
Сегодня экспертная комиссия по иммунопрофилактике обсудила возможность снижения рекомендованного возраста для вакцинации препаратом AstraZeneca. Принято решение снизить возрастную планку на 10 лет и рекомендовать вакцинировать этим препаратом людей возрастной группы 50+.

Напомним, ранее рекомендованный нижний возрастной предел для вакцинируемых составлял 60 лет.

Член комиссии — вирусолог, профессор Тартуского университета Ирья Лутсар — объяснила снижение рекомендованного возраста тем, что именно с возраста 50 лет значительно возрастает опасность тяжелого протекания болезни.

В то же время, согласно исследованиям Европейского агентства лекарственных средств (EMA), риск образования тромбов после вакцинирования AstraZeneca выше людей в возрасте младше 50 лет.

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