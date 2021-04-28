Новые исследования останков парома "Эстония" могут начаться уже в июле

"Мы работаем с расчетом, что если изменения в правовом поле Финляндии и Швеции будут готовы к июлю, то мы могли бы в середине июля начать в море предварительные исследования", — сообщил Арикас.

Арикас также добавил, что будет заказана трехмерная модель корпуса Estonia для проведения с ней нескольких различных симуляций, чтобы сравнить результаты с находящимися на дне останками.

В начале февраля правительство Эстонии приняло решение выделить OJK на подводные исследования останков судна три миллиона евро. С целью установить происхождение имеющихся пробоин.

Для того, чтобы совершить погружение к останкам парома, Финляндия и Швеция должны внести изменения в своё законодательство.

О необходимости нового исследования останков Estonia заговорили после выхода осенью 2020 года документального фильма шведского кинематографиста Хенрика Эвертссона о гибели теплохода. В этом фильме была показана ранее неизвестная специалистам пробоина в корпусе.