В Нарве скончался музыкант Юрий Киселев. Он руководил ВИА "Ругодив" и джазовым "Биг Бэндом"

"Наш тонкий и уязвимый культурный слой. Тема близкая и очень трепетная, а если работал с человеком, вместе--щемит ещё больше. На 84-м году жизни ушёл из жизни Юрий Иванович Киселёв, создатель и руководитель двух музыкальных коллективов: ВИА "Ругодив" и джазовый: "Биг Бэнд".

Многие тысячи горожан отдыхали на вечерах под их прекрасную живую музыку! Юрий Иванович работал в " Ругодиве", тогда ещё им 50-летия Октября, со дня основания Дома Культуры в 1967 году и даже играл в оркестре в тот самый торжественный момент разрезания символической ленточки. Прощание с Музыкантом в Храме на Солдина, 28-го апреля. начиная с 9.00.

Все ограничения, связанные с COVID-19, должны соблюдаться", - написал Болтушин.

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