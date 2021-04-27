"Мы ехали ликвидировать обычный лесной пожар" — очевидцы о взрывах на складе боеприпасов в Чехии и "Петрове и Боширове"

Они предполагают, что к делу могут быть причастны двое россиян. На сайте полиции сообщается, что подозреваемые передвигались по территории Чехии, используя несколько разных паспортов — на имя гражданина Таджикистана Руслана Тобарова и гражданина Молдовы Николая Попы, а также российские на имя Александра Петрова и Руслана Боширова.