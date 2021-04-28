Здоровье
28.04.2021, 10:50

Южноафриканский штамм коронавируса продолжает терроризировать Европу

 
Pariis
Pariis
Foto: Madis Veltman
По срочному сообщению The Guardian, французская столица и её пригороды страдают от распространения зарегистрированного в Южной Африке штамма.

Во вторник министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что южноафриканский штамм вируса COVID-19 стремительно распространяется по Парижу и его окрестностям, однако индийский штамм пока что обнаружен не был.

Напомним, что в Эстонии также зафиксированы случаи южноафриканской мутации коронавируса.

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