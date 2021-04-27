Директор торгового центра T1: все магазины в понедельник откроются. Но что же пошло не так?

Когда управляющая центром компания AS Tallinna Moekombinaadi (TMK) будет объявлена банкротом, тогда решение о продолжении деятельности будут принимать уже банкротный управляющий и кредиторы. А до тех пор обычная деятельность будет продолжаться.

По словам Реммелькоора, на планы по повышению привлекательности T1 повлияли как коронакризис, так и возникший юридический спор.

По мнению предпринимателя, проект не был полностью провальным. "Нашей целью было скомбинировать классическую торговлю с новаторскими видами развлечений, и в этой части мы добились успеха", — сказал он.

Однако еще до коронакризиса, по утверждению Реммелкоора, в рост пошла электронная торговля, а коронакризис еще более усилил движение в этом направлении. Таким образом и возникла сложная ситуация, когда в условиях острой конкуренции на таллиннском торговом рынке результаты оказались не такими, как ожидалось.