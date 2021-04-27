ВИДЕО | Юрген Лиги во время заседания горсобрания попал в объектив камеры без штанов

В четверг во время дистанционного заседания Таллиннского городского собрания Юргену Лиги вздумалось покинуть свое место перед компьютером и пойти по каким-то делам в свой кухонный углок. Там он и попал в объектив камеры - со спущенными штанами, которые вскоре, правда, подтянул.

Как и депутат парламента Тармо Круузимяэ ("Отечество"), Лиги был не в курсе, что включена камера компьютера и его увидят в таком неприглядном виде.

Издание Kroonika связалось с Лиги, чтобы выяснить, каким образом случился такой конфуз.

"Это было прошлое заседание, когда мне позвонили и предупредили, что камера компьютера осталась включена. Я как раз переодевался, и на картинке тот момент, когда тренировочные штаны висели на подтяжках. Но у смотрящего, конечно, остается простор для фантазии". - ответил политик и добавил, что непосредственно перед дистанционным заседанием ходил кататься на велосипеде.

Как пояснил Лиги, неловкая ситуация возникла из-за технических проблем. "На сей раз у меня был компьютер, где камера начинает работать автоматически, хотя обычно был iPad, где другая камера". По его словам, работа горсобрания останавливалась из-за технических проблем, когда в трансляции шел только звук.

Напомним, что после аналогичного случая с депутатом Рийгикогу Круузимяэ, который 15 апреля на заседании парламента предстал перед участниками обсуждения климатических проблем лежащим на кровати с э-сигаретой, а фоном шла музыка, народный избранник был подвергнут резкой критике. О том случае сообщили ряд европейских СМИ. Ждет ли такая же участь и видного деятеля Партии реформ?

Двумя днями раньше, 13 апреля ведущий политик EKRE Хенн Пыллуаас наблюдал за заседанием с кошкой на руках.



