ФОТО | Захоронить за одну ночь! Напротив вокзала в Нарве раньше стоял памятник Сталину

"Сталин в кителе с трубкой в правой руке, левая рука в кармане" — такие памятники были установлены в Нарве, Маарду и Марьямаа до 1952 года. В Нарве ещё была и бетонная скульптура Сталина, установленная в городском ПКиО.

По решению ЦК КПСС ”за одну ночь” 30 июня 1956 года памятники Сталину были снесены, причем на всей территории СССР, причем практически одновременно. Даже следов не оставалось: демонтировали, увозили, закапывали, засыпали ямы от фундамента и асфальтировали всё за одну ночь!

Обратите внимание, что дом по адресу ул.Вайвара 3 ещё не был построен. На сайте указаны даты снимка от 1950 до 1959.

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