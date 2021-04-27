В Ида-Вирумаа только четверть людей старше 80 лет согласилась на вакцинацию

Однако особое беспокойство вызывает ситуация в Ида-Вирумаа, где только четверть людей старше 80 лет согласилась на вакцинацию. При этом остальные жители уезда отказываются делать прививку, полагая, что легче справиться с болезнью, чем с побочными эффектами вакцины.

"Я не понимаю, почему люди думают таким образом. Клиника Тартуского университета обслуживает самых тяжелых пациентов, и практически каждый день житель Ида-Вирумаа поступает в отделение интенсивной терапии третьей степени", — заявила профессора вирусологии и глава научного совета Ирья Лутсар, отметив, что смертность в интенсивной терапии составляет 30-40%.

Лутсар призналась, что не понимает пожилых людей в Ида-Вирумаа, отказывающихся от вакцинации, тем более что вакцина AstraZeneca очень похожа на препарат Sputnik V. Она отметила, что в настоящее время известно слишком мало информации о российской вакцине.

"Я не знаю, как объяснить людям, что вакцинация очень важна, если мы хотим избавиться от этой пандемии. В противном случае эпидемия коронавируса может продолжаться долгие годы", — подчеркнула она.