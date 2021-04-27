Правительство приняло решение о приватизации нескольких госкомпаний

"В основном участие государства обосновано при владении стратегической инфраструктурой, - пояснила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус. - Привлечение частного капитала в предприятия государственной собственности тоже обычно дает большую эффективность и динамику в развитии".

Правительство поставило перед Министерством экономики и инфраструктуры начать процесс приватизации в мае 2021 года, и представить проект по отчуждению государственной доли в AS Teede Tehnokeskus не позднее сентября 2021 года.

Вывод на рынок ценных бумаг до 49% акций Enefit Green AS дано указание провести не позднее первой половины 2022 года.

Подготовка условий по приватизации государственной доли в фирме AS Levira (она владеет Таллиннской телебашней) должна быть завершена к концу года.

По словам главы Минфина, правительство на совещании выразило заинтересованность в продолжении приватизации. В течении ближайших двух месяцев обсуждение по отчуждению государственной доли в коммерческих структурах будет продолжено.

Государство по состоянию на апрель 2021 года имеет участие в 28 компаниях.