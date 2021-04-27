Экономика
27.04.2021, 17:45

Шведский производитель аккумуляторов построит в Эстонии завод, появится почти 300 новых рабочих мест

 
Elektroonikatööstus. Foto on illustratiivne.
Elektroonikatööstus. Foto on illustratiivne.
Foto: Rauno Volmar
Шведское предприятие Nilar International AB построит в Эстонии завод по производству аккумуляторов, который даст работу почти 300 людям.

Предприятие пока не сообщает, где точно будет находится завод, но он будет в два раза больше, чем такой завод в Швеции. На заводе будет создано 200-300 новых рабочих мест.

Nilar International AB занимается разработкой инновационных аккумуляторов и технологий хранения, и концентрируется на хранении солнечной энергии и cбалансировании спроса и предложения на энергию в находящихся рядом с людьми зданиях, где крайне важна безопасность.

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