Трудолюбивую столичную молодежь призывают регистрироваться в Дружину школьников

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, дружина школьников является прекрасным дополнением к летним лагерям для детей и молодежи.

”При поддержке города этим летом организуется 39 загородных молодежных лагерей, в которых примет участие свыше 4660 детей и подростков. Также организовано множество городских лагерей. Но и дружина школьников всегда пользовалась большой популярностью — места заполнялись очень быстро. Наряду с интересным времяпрепровождением и новыми приятелями, дружины дают школьникам возможность самостоятельно зарабатывать карманные деньги и дарят приятные воспоминания на всю жизнь”, — сказал Белобровцев, выразив надежду, что ситуация с коронавирусом не станет препятствием к проведению летних дружин.

По словам руководителя целевого учреждения Õpilasmalev Оття Вяли, как в Таллинне, так и в других уголках Эстонии, активная подготовка к дружинному лету стартовала еще в начале года.

”Следует подчеркнуть, что начало приема заявок еще не означает, что дружины состоятся. Хотя идет подготовка, в настоящий момент неясно, введет ли государство связанные с коронавирусом ограничения на организацию дружин, и если да, то какие. Зато у нас есть опыт прошлого года, и мы прекрасно справимся с дополнительными распоряжениями”, — сказал Отть Вяли.

По словам Оття Вяли, дружинное лето 2021 года планируется посвятить празднованию 30-летия с момента восстановления независимости Эстонии. Три крупнейших организатора дружин и оргкомитет мероприятий в честь 30-летия с момента восстановления независимости разрабатывают программу, к которой пригласят присоединиться всех организаторов дружин Эстонии.

Список отрядов и подробная информация на сайте www.malev.ee. Там же можно найти анкету для регистрации в дружину.

Вяли добавил, что при регистрации важна скорость, а в случае некоторых отрядов нужно быть готовым к дополнительному этапу отбора кандидатов.