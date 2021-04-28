Специалист разъясняет: какие 4 мифа о вакцинации не соответствуют действительности

Миф 3: нет смысла проходить вакцинацию от болезней, которых в Эстонии нет

Она добавила, что вакцины не вызывают инфекционных заболеваний, поскольку в них содержатся только неживые или ослабленные возбудители болезни или их частицы, которые неспособны вызвать инфекционную болезнь. „Как известно вакцины не влияют на заболевание другими болезнями. Но иногда вакцинация совпадает с появлением каких-либо проблем со здоровьем,” — сказала Филиппова.

"Вакцинация укрепляет иммунную систему и повышает готовность организма защищаться при встрече с конкретным возбудителем болезни. Иммунная система продолжает работать в прежнем режиме,” — говорит эксперт Департамента здоровья.

По словам Филипповой, побочные эффекты, вызываемые вакцинами, в основном легкие, проходят через несколько дней и не требуют дополнительного лечения. „Возможные побочные эффекты от вакцинации нельзя сравнивать с проблемами со здоровьем, вызванными инфекционным заболеванием, поскольку они намного серьезнее и могут вызвать необратимые процесы в организме или даже смерть,” — отметила Филиппова.

Реже может появиться обширный отек в области укола, временный дефицит тромбоцитов при использовании вакцины против кори, паротита и краснухи или острая аллергическая реакция. Их вероятность составляет примерно 1/1 000 000 вакцинированных.

Наиболее частые побочные эффекты от вакцины, которые наблюдаются у 1% получивших прививку это — боль, отек и покраснение в месте укола, также общие реакции, такие как температура, недомогание, отсутствие аппетита, головные и мышечные боли и боли в суставах.

"Вакцинация всегда необходима, если польза от нее перевешивает риски связанные с вакцинацией и отказа от прививки. Как и все лекарства, вакцины могут вызвать побочные эффекты, но как правило они проходят легко,”- говорит главный специалист oтдeлa кoнтроля инфекциoнных забoлевaний Департамента здоровья Ирина Филиппова.

Заболеваемость инфекционными болезнями, которые можно предотвратить с помощью вакцин, в настоящее время относительно низка. В результате многие родители начали отказываться от вакцинации, что привело к снижению охвата иммунизацией от серьезных инфекционных заболеваний, таких как полиомиелит, корь, краснуха, дифтерия и коклюш.

Например, отмена вакцинации против дифтерии в 1990-х годах привела к большим вспышкам дифтерии в постсоветских странах, от которых пострадали более 50 000 человек.

В 2009-2010 гг, в Болгарии произошла вспышка кори, в результате которой было зарегистрировано более 24 000 случаев, 24 из которых закончились летальным исходом.

В 2002 году ВОЗ объявила европейский регион свободным от полиомиелита. Однако в 2010 году в Таджикистане разразилась крупная вспышка полиомиелита, вызванная привозом дикого полиовируса из Афганистана. Заболело 475 человек и было зарегистрировано 29 смертельных случаев.

В 2018-2019 гг в Европе было зарегистрированно сотни тысяч случаев кори и более 30 смертей. В 2019 году в Эстонии было зарегистрировано 27 случаев кори, большинство из которых были завезены из других стран.

"Мир открыт, а инфекционные болезни не знают границ. Одна из целей вакцинации — развитие у населения так называемого общего или популяционного иммунитета. Это означает, что если среди нас будет достаточное количество людей с иммунитетом, то возбудители болезней не смогут распространятся среди нас,”- отметила Филиппова.

Миф 4: лучше переболеть, чем вакцинироваться

По словам Филипповой профилактика болезни всегда лучше и легче, чем переболеть ею. Вакцинация также является очень эффективным и безопасным способом защиты детей и взрослых от серьезных последствий заболевания.

"Вакцинация помогает предотвратить распространение болезни и особенно нужна тем, кто по разным причинам не может быть вакцинирован. Результативная работа по вакцинации за долгие годы привела к тому, что многие опасные болезни почти исчезли из Эстонии. К сожалению, это также привело к ложному чувству безопасности, как будто ничего делать больше не нужно. Но факт остается фактом — инфекционные заболевания по-прежнему опасны и несут за собой неприятные последствия,” — отмечает Филиппова.

Вакцинация в Эстонии является добровольной, и прежде чем принимать решение, влияющее на качество жизни, в первую очередь стоит положиться на научные данные. Также стоит изучить, какие прививки уже были сделаны, нужно ли делать ревакцинацию и какие риски можно снизить с помощью вакцинации. По всем этим вопросам может проконсультировать семейный врач.