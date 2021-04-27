Правительство допустило к контактному обучению с 3 мая и выпускные классы

Также правительство отмечает, что если ученик на каникулах ездил за границу, то в течение 10 дней он должен соблюдать самоизоляцию или сделать два ПЦР-теста с интервалом как минимум в шесть дней. Первый тест необходимо сделать не позднее чем за 72 часа до прибытия в Эстонию, либо сразу же по прибытию. В школу или кружок по интересам дети могут вернуться только после второго отрицательного результата.