Правительство допустило к контактному обучению с 3 мая и выпускные классы(11)
Учебная деятельность должна осуществляться с соблюдением всех мер предосторожности.
Допускать ли к контактному обучению учеников остальных классов, правительство обсудит на следующей неделе.
Также правительство отмечает, что если ученик на каникулах ездил за границу, то в течение 10 дней он должен соблюдать самоизоляцию или сделать два ПЦР-теста с интервалом как минимум в шесть дней. Первый тест необходимо сделать не позднее чем за 72 часа до прибытия в Эстонию, либо сразу же по прибытию. В школу или кружок по интересам дети могут вернуться только после второго отрицательного результата.
Требование о самоизоляции не распространяется на прибывших из некоторых стран, список которых представлен на сайте МИДа.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.