Новости Эстонии
27.04.2021, 14:32

Правительство допустило к контактному обучению с 3 мая и выпускные классы

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Foto on illlustreeriv
Foto on illlustreeriv
Foto: Jaanus Lensment
Сегодня правительство приняло принципиальное решение, которым с 3 мая к контактному обучения наряду с начальными классами разрешено приступить также 9-м и 12-м (то есть выпускным) классам.

Учебная деятельность должна осуществляться с соблюдением всех мер предосторожности.

Допускать ли к контактному обучению учеников остальных классов, правительство обсудит на следующей неделе.

Также правительство отмечает, что если ученик на каникулах ездил за границу, то в течение 10 дней он должен соблюдать самоизоляцию или сделать два ПЦР-теста с интервалом как минимум в шесть дней. Первый тест необходимо сделать не позднее чем за 72 часа до прибытия в Эстонию, либо сразу же по прибытию. В школу или кружок по интересам дети могут вернуться только после второго отрицательного результата.

Требование о самоизоляции не распространяется на прибывших из некоторых стран, список которых представлен на сайте МИДа.

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