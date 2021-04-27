Руководитель Selver о банкротстве торгового центра T1: сегодняшняя реальность — не то, чего мы ожидали

По словам члена правления Selver Кристи Ломб, магазин продолжит обычную работу, невзирая на происходящее вокруг торгового центра.

"Естественно, нелегко работать основным арендатором в большом и пустом торговом центре, и сегодняшняя реальность — это всё что угодно, но не то, о чем мы поначалу договаривались и на что надеялись", — сказала она.

Магазин не окупает себя

Как позитивный момент Ломб отметила, что свои покупатели у Selver есть. Благодаря хорошему месту и доступу, просторной среде. Но, тем не менее, как говорит Ломб, этот магазин, конечно, себя не окупает.

В будущее руководитель сети смотрит позитивно. "Центр T1 расположен в наилучшем месте, у него прекрасная архитектура. Все возможности для того, чтобы быть успешным, у него есть".

Ломп надеется, что после смены руководства центра, ситуация с посещаемостью изменится.

"От новых руководителей ждем привлечения более интересных арендаторов, полного торгового центра, что станет поддержкой и нашему магазину", — добавила она.