Экономика
27.04.2021, 18:15

Руководитель Selver о банкротстве торгового центра T1: сегодняшняя реальность — не то, чего мы ожидали

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Биргит Maрaник, Ärileht
Jaanus Lensment
Продуктовый магазин сети Selver для торгового центра T1 — один из основных арендаторов. Как недавнее решение Госсуда, позволяющее провести в отношении T1 процедуру банкротства, повлияет на на работу магазина Selver?

По словам члена правления Selver Кристи Ломб, магазин продолжит обычную работу, невзирая на происходящее вокруг торгового центра.

"Естественно, нелегко работать основным арендатором в большом и пустом торговом центре, и сегодняшняя реальность — это всё что угодно, но не то, о чем мы поначалу договаривались и на что надеялись", — сказала она.

Магазин не окупает себя

Как позитивный момент Ломб отметила, что свои покупатели у Selver есть. Благодаря хорошему месту и доступу, просторной среде. Но, тем не менее, как говорит Ломб, этот магазин, конечно, себя не окупает.

В будущее руководитель сети смотрит позитивно. "Центр T1 расположен в наилучшем месте, у него прекрасная архитектура. Все возможности для того, чтобы быть успешным, у него есть".
Ломп надеется, что после смены руководства центра, ситуация с посещаемостью изменится.

"От новых руководителей ждем привлечения более интересных арендаторов, полного торгового центра, что станет поддержкой и нашему магазину", — добавила она.

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