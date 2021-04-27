Православная церковь о просьбе Кылварта: на то это и правительство, чтобы мы ему подчинялись

Мэр Таллинна Михаил Кылварт обратился к премьер-министру Кае Каллас с просьбой сделать исключения для церквей, чтобы ”православные верующие смогли по традиции отметить главный праздник года — Пасху”. То есть разрешить проводить богослужения с 25% заполняемостью 2 мая.

RusDelfi попросил представителя Эстонской православной церкви Московского патриархата, член Синода Сергея Мянника прокомментировать ситуацию.

”Да, мы читали это письмо. Хорошая инициатива, спасибо мэру Таллинна Михаилу Кылварту за то, что он обратился к премьер-министру Кае Каллас. Мы понимаем, что решение открыть церкви на день раньше — должно принять правительство. Мы также понимаем, чего может опасаться премьер-министр. Например, торговые центры тоже могут попросить открыться на день раньше, раз Православной церкви разрешили. Или многие помнят, как бар в Ида-Вирумаа повесил табличку ”церковь”, так как храмы были открыты, а кафе нет.

Мы понимаем, что правительству нужно учитывать различные нюансы. Конечно, мы бы хотели отпраздновать Пасху. Но на все есть воля Божья”, — сказал Мянник.

По его словам, Пасхальные богослужения все равно будут совершаться, только без молящихся. Почти со всех храмов ведется онлайн-трансляция. ”Да, это ни в коем случае не заменит приход в храм, но это уже небольшое утешение”, — добавил он.

”С понедельника мы откроемся. Но нужно будет соблюдать все ограничения: 25% заполняемости, маски, дезинфекция рук. В том году мы четко регулировали количество молящихся — мы знаем допустимое количество людей, на входе человек считает входящих и если посетителей больше нормы, то двери закрываются.

Мы с сожалением относимся к тому, что нельзя праздновать Пасху в привычном формате. Но мы понимаем, что ситуация сложная. На то это и правительство, чтобы мы ему подчинялись”, — заверил представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата.