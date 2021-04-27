В Таллинне задержан мужчина, подозреваемый в совращении несовершеннолетних. Он работал в детском учреждении

Задержанный Андрес не наказывался ранее и долгое время работал в детском учреждении. По собранной на данный момент информации есть основание полагать, что он мог совершать такие преступления с середины 1990-х годов.

"Ненадлежащее обращение сексуального характера с детьми — это очень скрытый вид преступления, которое зачастую выявляется годы спустя. Дети могут не понять сразу, что с ними поступают неверно, но воспоминание о случившемся сопровождает человека всю жизнь. Очень важно, чтобы в полицию обращались и по случаям, которые произошли даже несколько лет назад. Это может помочь детям, ставшими жертвами такого преступления сейчас, и предупредить новые преступления", — сказал капитан полиции Реймо Райвет.

Окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Арика Аллманн сказала, что собранная на данный момент информация указывает на то, что, оставаясь на свободе, мужчина может продолжать совершать преступления или влиять на следствие. "Поэтому я ходатайствовала в суде о взятии подозреваемого под стражу на время ведения предварительного следствия. Суд согласился с этими аргументами и на данный момент он взят под стражу на два месяца", — сказала Арика Аллманн, которая руководит ведением уголовного делопроизводства.

Просим всех, у кого есть информация о данном мужчине, или чьи дети сталкивались с ним, связаться с полицией. Также мы ждем информации и от людей, которые сталкивались с этим мужчиной в детстве.

Информацию об этом мужчине ждем по номеру полиции 53019938.

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