О Кравченко и Грюнтале: с каких пор в Рийгикогу стало модным хамить дамам?

Мы, кажется, пропустили один важный момент. В Рийгикогу почему-то стало можно хамить. Даже стало модным хамить.

И то, и другое — проявление не просто неуважения к первым лицам государства. Sõna on vaba (слово — свободно) как было написано на свитере президента. И цена этой свободы — необходимость неуважение терпеть. Не уважать президента можно. Но хамить нельзя никому. Дамам — особенно.

Хамство распознать довольно просто. Специалисты по коммуникации утверждают, что оно выглядит так:

по цели — понизить статус

по форме — не вежливо или не адекватно

по смыслу — уничижительный, даже когда закамуфлирован под комплимент

по эффективности коммуникации — нулевая или отрицательная эффективность

по конфликтогенности — очень высокая. Содержит если не угрозу, то вызов, провокацию.

по культурному уровню — примитивный

по соответствию месту-времени — абсолютно не уместный



Откройте пост господина Кравченко и сверьте его с данными пунктами.

Так вот, хамство ничем нельзя оправдывать, ни чужими ошибками, ни собственным плохим настроением, ни скорыми муниципальными выборами. Хамства нужно стыдиться, за хамство, если оно допущено, нужно просить прощения. О хамстве нужно говорить и осуждать его.

Кстати, на прошлой неделе и депутат Европарламента Яна Тоом и министр Танель Кийк как раз публично осудили "экревца" Грюнталя. Танель Кийк написал, например: "Такие реплики неуместны как в парламенте, так и в сауне".

Очень жду от них, равно как и от экс-премьера Юри Ратаса, реакции на пост Кравченко. В противном случае буду считать, что хамство является политикой Центристской партии.