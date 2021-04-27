Телефонные мошенники заверили женщину, что точно звонят ей из банка, и списали со счета крупную сумму

Например, в одном из случаев женщина, получившая такой звонок, сообщила мошеннице, что знает о таком обмане, на что мошенница ответила, что, мошенники, конечно, есть, но она звонит точно из банка. В результате многоминутного разговора женщина лишилась со счета значительной суммы денег.

"Наш совет прост — не надо вести никаких бесед. Если воспитание не позволяет вам просто прервать разговор, можете вежливо попрощаться и не более", — советует веб-констебль.

Чем дольше разговор, тем больше вероятность, что преступники убедят жертву сообщить данные, ввести ПИН-коды, а когда человек одумается, деньги уже ушли и человек снова оказывается в ситуации: "Что делать?".

"Пожалуйста, не бойтесь таких звонков и просто прервите разговор. О всех таких звонках просим сообщать полиции", — пишет Фролова.