ЧП и криминал
27.04.2021, 13:45

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В детском саду в Саку пострадал четырехлетний ребенок

 
Сегодня чуть после полудня Центр тревоги получил сообщение о том, что в детсаду поселка Саку в Харьюмаа произошел несчастный случай с 4-летним ребенком.

Скорая помощь доставила ребенка в больницу.

Как сообщила полиция, обстоятельства происшествия выясняются, как и то, в каком состоянии находится ребенок.

Более подробная информация будет обнародована как только она будет доступна.

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