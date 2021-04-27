27.04.2021, 13:45
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В детском саду в Саку пострадал четырехлетний ребенок
Сегодня чуть после полудня Центр тревоги получил сообщение о том, что в детсаду поселка Саку в Харьюмаа произошел несчастный случай с 4-летним ребенком.
Скорая помощь доставила ребенка в больницу.
Как сообщила полиция, обстоятельства происшествия выясняются, как и то, в каком состоянии находится ребенок.
Более подробная информация будет обнародована как только она будет доступна.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.