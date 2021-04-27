ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В детском саду в Саку пострадал четырехлетний ребенок

Скорая помощь доставила ребенка в больницу.

Как сообщила полиция, обстоятельства происшествия выясняются, как и то, в каком состоянии находится ребенок.

Более подробная информация будет обнародована как только она будет доступна.

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