Эксперт Департамента здоровья о повторной вакцинации каждые полгода и мутациях коронавируса

В отношении индийского штамма известно очень мало. Это новая вводная для всего мира. Сейчас представляют большой интерес три штамма: британский, южноафриканский и бразильский. На 26 апреля в Эстонии было проведено секвенирование исследование штаммов у 4990 проб. 2740 проб содержали британский штамм и 49 проб содержали южноафриканский штамм (22 случая — местные, 27 привезенные: из Танзании, России, Финляндии, Швеции, ЮАР ). Остальные — обычный штамм B1.

"Пока нет данных — нужна ли повторная вакцинация и когда она должна быть. Информация поступит летом-осенью этого года. В августе будет взят анализ крови у людей, участвующих в клинических испытания ковидных вакцин. В августе пройдет год с момента их второго укола. Тогда мы будем знать уровень антител и других клеток в крови этих людей. Может получится так, что уровень иммунитета будет достаточно высокий и мы сможем подождать до введения бустер-дозы (стимулирующая доза вакцины через какой-то промежуток времени после первой вакцинации, или 3 и 4 укол — RusDelfi). Нужно будет постоянно отслеживать, чтобы сделать бустер-дозы в тот момент, когда уровень иммунитета будет падать и его необходимо будет поддержать. Это касается всех типов вакцин от коронавируса", — сказала эксперт Департамента здоровья.

Сейчас в основном прививают Pfizer — его поступает больше всего. Pfizer можно использовать с 16 лет, верхнего возрастного предела нет. Препарат подходит как молодым, так и пожилым людям.

"В ходе эксперимента одну дозу делают AstraZeneca другую mRNA-вакциной: Pfizer или Moderna . Результатов клинических испытания нет. Те страны, которые решили не дожидаться исследования — это их ответственность. Но большинство стран ждет результатов испытаний и уже потом решит, использовать комбинированную схему или нет", — уточнила она.

По ее словам, комбинированная схема использования ковидных вакцин, когда первую дозу колют одной марки, вторую — другой, только проходит клинические испытания в Англии.

В марте Департамент здоровья ввел ограничения на вакцину AstraZeneca, ее могли прививать только людям старше 60 лет. Но многие молодые люди, например, медики и полицейские, уже привились этим препаратом. Как известно, нужно делать два укола.

"Было изучено эффективность вакцины в отношении этих штаммов. Pfizer — общая эффективность вакцины составляет 95% в отношении симптоматических форм коронавируса. Она в 6.7 раз менее эффективна в отношении бразильского штамма и в 7.6 раз менее эффективна к южноафриканскому штамму, чем к обычным штаммам. Moderna — общая эффективность 94%, в отношении южноафриканского штамма в 6.9 раз менее эффективней и бразильского в 3.5 раз", — привела цифры Филиппова.

По ее словам, все коронавирусы, независимо от штаммов, между собой родственники. "Имеющиеся сейчас вакцины в какой-то мере защищают и от новых штаммов. Все-таки они могут защитить от очень тяжелых форм. Человек может заболеть, но не тяжело, — добавила она. — Вакцины не стоят на месте, они развиваются. Производители адаптируют их. Развитие вакцин, надеюсь, будут поспевать за мутациями коронавируса".

Правительство обещает в мае начать массовую вакцинация не пожилых людей. Как отмечает Филиппова, подготовка уже давно идет. "Логика будет такая же, как была до этого. С каждым шагом будут открываться возможности для новых групп. Сейчас беспрепятственно вакцинируются все люди старше 65 лет, независимо от местожительства и того, входят они в группу риска или нет".

Скорее всего, с каждым этапом возрастные ограничения будут сниматься на 10 лет. Если сейчас вакцина доступна для 65-летних, то потом для 55-летних, 45-летних и так далее.

Независимо от возраста есть возможность прививаться людям из группы риска. Например, у кого диабет или астма. Больничная касса составила специальные списки людей с различными диагнозами. Они могут зарегистрироваться на вакцинацию через digilugu.ee или через государственную регистратуру. Также можно позвонить в Центр вакцинации. Если у человека возникает проблема с бронированием на вакцинацию, то он может позвонить по номеру 6003 033. Это волонтерская помощь тем, кому самостоятельно сложно зарегистрироваться на вакцинацию. Звонки принимаются ежедневно с 10 до 14 часов.

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