Надоел неидеальный живот? Фитнес-тренер Юлия Смоли рассказывает верный способ как от него избавиться

Красивый пресс — это ещё не всё. Развитые мышцы пресса оберегают поясницу от травм.

Мышцы пресса бывают прямые и косые, а никак не верхние и нижние. Прямая мышца живота одна, и, качая пресс, вы прорабатываете ее всю.

Электронные стимуляторы не могут заставить мышцы работать так, чтобы они восприняли это как тренировку. Никакие модные девайсы не заменят вам старые добрые скручивания.

Не стоит забывать, что пресс — такая же мышца как и любая другая, и она привыкает к упражнению. Поэтому следует всегда менять упражнения на пресс, чтобы удивлять мышцы.

Один из главных секретов идеальных скручиваний — это постоянное напряжение мышц живота. Если вы игнорируете необходимость напряжения мышц в фазе покоя, то вы пропускаете половину упражнения.

Следите за тем, чтобы ваш пресс находился в напряжении во время выполнения всего упражнения — и в момент скручивания, и при возвращении в исходное положение.

При упражнении на пресс очень важно дыхание, благодаря ему можно сосредоточиться на работе мышцы. Делая скручивание, производите полный выдох освобождая лёгкие и включая в работу диафрагму.

Пресс работает и когда мы выполняем базовые упражнения, такие как присед, становая тяга, выпады и тд. Но помните, что имея диастаз стоит отказаться от проработки прямых мышц живота.

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