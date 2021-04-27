27.04.2021, 13:25
В Карибском море обнаружили яхту с 210 кг кокаина. Задержан гражданин Эстонии(19)
Foto: HANDOUT, AFP
Фрегат ВМС Франции Ventôse обнаружил на острове Сент-Люсия в Карибском море яхту с 210 кг кокаина. Были задержаны два человека, один из которых гражданин Эстонии.
Операция прошла в ночь на 16 апреля.
Задержанные вместе с судном по распоряжению прокуратуры были переданы бюро по расследованию наркопреступлений, сообщает France Info.
Подозреваемыми являются 43-летний гражданин Эстонии и 64-летний гражданин Латвии. Им было предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков в составе организованной преступной группировки, а также в принадлежности к организованной преступной группировке.
Мужчины были заключены под стражу. Им грозит 30-летнее тюремное заключение.
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