Депутат Кравченко — президенту Кальюлайд: беда, когда вчерашний директор кочегарки вдруг пытается лезть в дипломатию

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Беда, коль пироги начнет печи сапожник,… Беда, когда вчерашний директор кочегарки вдруг пытается лезть в дипломатию. Беда вдвойне, когда она пытается публично преподавать уроки дипломатии другим странам.

А ничего, что в Чехии только проводится расследование и ”русский след” — это пока только версия. Я так понимаю, что одного идиотского шага — поспешной высылки дипломата, нам мало. Надо продолжать ”жечь”.

Статус президента все же обязывает. В данной ситуации Кальюлайд разумнее было бы позвонить своему чешскому коллеге, а не основываться на ”газетных вырезках”. Продолжала бы лучше фонариком размахивать — не было явного вреда от ее ”деятельности”.

PS Если за четыре года так и не удалось освоить азы дипломатии, то, думаю, курсы при МГИМО вполне помогли бы. Тем более что дорожка в Москву уже протоптана.

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