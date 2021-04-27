За неделю в Эстонии зафиксировано семь серьезных побочных эффектов от вакцинации, один человек скончался

Поступили сообщения о двух случаях тромбоза у женщин 79 и 74 лет после вакцинации Pfizer/ BioNTech , последний из которых закончился смертью, однако связь данных случаев с вакциной считается маловероятной, поскольку у обеих пациенток были тяжелые хронические заболевания, при которых тромбы являются одним из возможных осложнений.

После вакцинации AstraZeneca поступило сообщение о тромбоцитопении у 61-летнего мужчины, он поправляется после лечения. У 72-летней женщины возникло расстройство зрения (отделение сетчатки глаза) на шестой день после прививки, потребовалось хирургическое лечение. У 59-летней женщины на второй день после второй дозы вакцины возник тромбоз, но связь с вакциной маловероятна, а у 38-летней женщины возник синдром головной боли и светочувствительности, который продолжался больше месяца и потребовал лечения.