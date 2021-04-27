Больничная касса упростила получение бесплатного лечения зубов для детей

Зубное лечение для детей в Эстонии компенсируется детям в возрасте до 19 лет при условии, если оно было оказано у договорных партнеров Больничной кассы. До апреля этого года оказатели стоматологических услуг могли присоединиться к договору по оказанию услуг лечения зубов у детей только один раз в три года через закупочный конкурс. В исключительных случаях договорный партнер также находился посредством дополнительных закупочных конкурсов, если услуга была недоступна в некоторых регионах. Однако некоторые родители были вынуждены пользоваться платными стоматологическими услугами до тех пор, пока не была организован новый закупочный конкурс, если, например, их обычный лечащий зубной врач сменил работодателя, а его новый работодатель — т.е. новое медицинское учреждение — еще не присоединилось к договору Больничной кассы.

Тийа Зейго, доверенный врач отдела по работе с партнерами Больничной кассы, отметила, что Больничная касса хочет, чтобы все дети посещали зубного врача не реже одного раза в год. Состояние зубов следует регулярно проверять, даже если еще нет серьезных жалоб. Поэтому для зубных врачей важно иметь возможность присоединиться к договору Больничной кассы и финансированию более гибким способом, чем раньше.

”В сегодняшних меняющихся экономических условиях зубные врачи с большей вероятностью будут перемещаться из одного медицинского учреждения в другое. Создаются новые медицинские учреждения, они могут объединяться и закрываться, но в соответствии с прежней процедурой заключения договоров пациенты часто не могли воспользоваться своим правом на лечение, оплачиваемое Больничной кассой, в случае, если у них было твердое желание продолжать посещать того же врача”, — пояснила Зейго.