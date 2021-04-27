На восстановительный ремонт дорог Ласнамяэ выделены рекордные 2,61 млн евро

”Весной и летом многие дороги, внутриквартальные дороги и пешеходные дорожки Ласнамяэ будут отремонтированы. В этом году на восстановление дорог Ласнамяэ запланировано рекордные 2,61 миллиона евро. Благодаря этому мы сможем привести в порядок несколько десятков улиц района. Особое внимание будет уделено ремонту пешеходных дорожек, поскольку мы хотим сделать район более удобным именно для пешеходов, в т.ч. для людей с нарушениями зрения и пожилых. Ключевым здесь станет ремонт больших ласнамяэских пешеходных бульваров: Линдакиви, Саарепийга и Сааремаа”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В ходе ремонтных работ будет обновлено асфальтное покрытие проезжей части и тротуаров, заменены амортизированные бордюры и приведены в порядок люки. Управа Ласнамяэ просит участников дорожного движения быть внимательными и осторожными, соблюдать временные знаки дорожного движения и соблюдать скоростной режим на ремонтируемых участках.

”В конце прошлого года государство выделило местным самоуправлениям средства из дополнительного бюджета для смягчения экономического спада, вызванного пандемией COVID-19. Я рад, что значительная часть этих средств придет именно в Ласнамяэ, и благодаря этому состояние улиц района улучшится”, — добавил Свет.

Первый этап ремонтных работ начался в апреле. В рамках этого этапа будет отремонтировано дорожное покрытие на Маяка пыйк, на улицах Лубья и Ласнамяэ. Также будут отремонтированы тротуары, прилегающие к променаду Паэ, к парку Прийсле, перед Линнамяэ теэ, 1, дорога и тротуары перед Пунане, 65 и 67, а также тротуары, прилегающие к социальному дому Кивила, 3a. Будет восстановлено асфальтовое покрытие на платформе ожидания автобусной остановки ”Мустакиви” по направлению в город. В ближайшие недели управа объявит о восстановительном ремонте следующих дорожных объектов.