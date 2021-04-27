ЧП и криминал
27.04.2021, 11:01

ГАЛЕРЕЯ | В Йыгевамаа загорелась подстанция. Почти весь уезд остался без электричества

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Argo Ingver
Сегодня на главной подстанции в Йыгевамаа произошел пожар, в результате чего более 7000 клиентов Elektrilevi осталось без электричества.

Как сообщили в Спасательном департаменте, из находящегося рядом с подстанцией офисного здания эвакуировали людей.

Работы по тушению продолжаются.

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