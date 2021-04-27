Профессор Меритс: при определенных условиях детям можно было бы разрешить ходить в школу. Но не в Ида-Вирумаа

”Но этого нельзя делать в уездах, где вакцинация пожилых находится на низком уровне и наблюдается высокое соотношение положительных тестов. Ида-Вирумаа подходит под эти критерии”, — отметил Меритс.

Статистки Департамента здоровья показывает, что в Ида-Вирумаа как минимум одной дозой вакцинировано 15,1% населения. При этом средний по Эстонии показатель составляет 23,5%. Показатель заболеваемости за последние 14 дней сейчас также самый высокий в Ида-Вирумаа (555,6). В Харьюмаа это 544,6, но при этом здесь каждый пятый житель уже получил одну дозу вакцины.

В Ида-Вирумаа вакцинировано всего 32,8% людей 70+ против 57,8 в Харьюмаа. ”Поскольку там еще и высокая заболеваемость, то вирус не находится под контролем. Чисто с прагматической точки зрения перед смягчением ограничений там сначала нужно взять вирус под контроль”, — отметил ученый.

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